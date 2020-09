Ore calde per Milot Rashica, esterno sinistro di piede destro ormai in procinto di abbandonare il suo Werder Brema.

Come si legge dal noto sito Transfermarkt, ‘database’ dei calciatori di tutto il mondo nonchè uno dei principali portali di calciomercato, il kosovaro classe 1996 vorrebbe salutare il campionato tedesco in favore di uno nuovo e più avvincente.

Nella lista delle possibili pretendenti per il veloce esterno sinistro, compare anche il Napoli di De Laurentiis che, con un possibile cambio modulo, potrebbe ritenere ragionevole la somma di 25 milioni per assicurarsi un esterno che possa meglio supportare le offensive di Victor Osimhen.