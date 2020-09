LE PILLOLE DI MN – Le ultime sul calciomercato del Napoli sul nostro canale YouTube!

Come di consueto, ogni sera aggiorniamo i nostri utenti tramite YouTube con le ultime notizie più importanti sul calciomercato. Nel corso del video di questa sera, si è parlato molto del mercato in uscita azzurro e in particolare di Kalidou Koulibaly e Arkadiusz Milik.

SITUAZIONE KOULIBALY – Il calciatore ha rifiutato il PSG, da tempo ha scelto il Manchester City, con cui è già in trattativa avanzata. Ci sono ancora pochi milioni di differenza dall’offerta del club inglese alla richiesta di De Laurentiis, la prossima settimana potrebbe essere quella giusta per formalizzare la cessione del senegalese.

SITUAZIONE MILIK – Attualmente la squadra più interessata è la Roma, la quale è bloccata dal futuro di Dzeko. La Fiorentina resta solo un’ipotesi. Attenzione alla Juventus, che è tornata forte sul polacco dopo che il Barcellona ha deciso di non cedere Luis Suarez.

IPOTESI FABIAN AL PSG – Nelle ultime ore c’è stato un interessamento da parte del PSG, ma al momento non c’è trattativa con il club parigino. In caso non dovesse partire Koulibaly, il Napoli potrebbe prendere in considerazione l’idea di vendere lo spagnolo.

SZOBOSZLAI – L’agente ha riferito che il calciatore non intende partire e che vuole continuare la sua avventura con la maglia del Salisburgo. Difficile un suo approdo in maglia azzurra.

