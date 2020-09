Nonostante la positività al covid-19 del presidente De Laurentiis (clicca qui per saperne di più), sembrano non esserci problemi per l’intero gruppo del Napoli.

Dopo un iniziale spauracchio sul possibile contatto e contagio tra il presidente e la squadra con il suo staff, con relativo obbligo di autoisolamento, sono arrivati stamane i responsi sui tamponi effettuati nei giorni scorsi: tutti negativi.

A confermare la tranquillità della situazione è Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, frequenza ufficiale degli azzurri:

“La situazione è monitorata ma tranquilla. Sono stati già effettuati a squadra, tecnici e dirigenti due tamponi dal ritorno da Castel di Sangro (entrambi negativi) ed un altro è stato effettuato stamane, così come da programma”.