Ventura: “Quest’anno il Napoli avrà delle assenze importanti. Osimhen? Ecco cosa penso”

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della stagione che gli azzurri si preparano ad affrontare. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli dovrà fronteggiare l’assenza di calciatori come Allan e Callejon che sono stati fondamentali in questi anni. Il reparto difensivo subirà dei cambiamenti. Ci sono due giocatori, Maksimovic e Rrahmani, che sono passati dalla difesa a 3 alla difesa a 4. Con quella a 3 si aggredisce l’uomo, mentre con quella a 4 si aggredisce lo spazio. Resta il fatto che, se un giocatore ha delle qualità, queste vengono sempre fuori. È il caso del serbo, ma penso che succederà lo stesso con Rrahmani”.

Su Osimhen “Penso che Osimhen abbia tutte le carte in regola per diventare un campione. Per adesso sta facendo divertire i tifosi, e questo è già molto importante”.