Nome nuovo a centrocampo, infatti secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il Napoli avrebbe chiesto informazioni per Nahitan Nandez del Cagliari.

Infatti il club di Giulini è molto interessato ad Adam Ounas, esterno in uscita dal Napoli. Dal canto suo il club azzurro avrebbe chiesto in cambio il cartellino del giocatore ex Boca. I due club non è escluso che possano mettersi d’accordo visto le valutazioni dei cartellini differenti.