Il fratello di Victor Osimhen, Andrew, ha svelato ai microfoni di Complete Sports un retroscena sull’approdo in azzurro del centravanti nigeriano. Queste le parole:

“Il Manchester United voleva fortemente Victor, ma lui mi ha detto che per rispetto del suo connazionale Ighalo ha deciso di rifiutare”.

Nigeriano come Osimhen, Ighalo veste di fatti la maglia dello United. La nuova punta partenopea non ha voluto fare concorrenza ad un calciatore che rispetta e per il quale ha una notevole stima.