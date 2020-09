Martino: “Amichevole con lo Sporting per osservare meglio Wendel”

Il gironalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli e si è soffermato soprattutto sulla sfida contro lo Sporting Lisbona di domenica sera, che secondo lui nasconde interessi di mercato:

“Il Napoli ha scelto di sfidare lo Sporting Lisbona perchè vuole vedere da vicino Wendel, centrocampista dei portoghesi con caratteristiche simili a Szoboszlai. Secondo me non verrà sostituito solo Allan, ma anche qualcun altro a centrocampo. Luperto andrà via, mentre Sokratis ha buone possibilità di vestire la maglia azzurra perchè arriverebbe a zero“.