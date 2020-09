Kiss Kiss – Venerato: ” Nandez ha un patto con Giulini, a Giuntoli piace molto…”

Il giornalista della Rai Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del mercato del Napoli:

“Il problema per Nandez è di natura economica. Giulini non scende sotto i 36 milioni, ad oggi è più no che sì, anche se il calciatore ha un patto col presidente ovvero che se arrivasse un’offerta importante, il club lo lascerebbe partire. Il Napoli vive questo mercato alla giornata, da un giorno all’altro può arricchirsi con le cessioni. Nandez o Szoboszlai? Hanno caratteristiche diverse e prezzi molto importanti”.

KOULIBALY: “Il Napoli aspetta una mail ufficiale dal City poiché è stanco di parlare solo con Ramadani. L’agente ha fatto sapere che il Napoli vuole incassare il massimo da questa cessione, ma i Citiens sono lontanissimi dal raggiungere i 75 milioni richiesti dal Napoli. Intanto Koulibaly ha l’accordo con Guardiola da ormai un mese. La strategia di ADL è di attesa: aspetta il Psg e le mosse di Leonardo, il quale ha chiesto informazioni alla dirigenza del Napoli anche per Fabian Ruiz, per il quale si valutano offerte superiori ai 60 milioni”.

GHOULAM: “Non rescinderá, si aspetta la cessione. Karbownik è l’alternativa, il quale è stato bloccato da 12 giorni”.

MILIK, UNDER E VERETOUT: “Ad oggi si parla solo dei primi due tra Napoli e Roma. Può essere bloccato Kluivert, che piace molto al Benevento. Eventualmente un giocatore che potrebbe rimpiazzare Zaniolo è Pereyra, centrocampista del Watford ex Juve”.