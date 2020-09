Kiss Kiss – Condó: “Napoli fuori dalla lotta scudetto, punterà alla Champions”

Paolo Condó, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ospite di Valter De Maggio:

“Vedo Juventus, Inter e Atalanta favorite per la lotta al titolo. Soprattutto i bergamaschi, lo scorso anno ci sono andati vicinissimo, perdendo punti abbastanza sciocchi per esempio in casa contro la Spal e all’Olimpico contro la Lazio dove era in vantaggio di tre reti. Il Napoli, insieme a Lazio e Milan lotterà per la Champions, lo vedo un passettino dietro rispetto alle strisciate”.