Dopo l’incontro con Giuseppe Conte, Gianni Infantino e Gabriele Gravina hanno rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, alla Federcalcio.

Queste le dichiarazioni del presidente della Fifa, riportate da ANSA:

“Il calcio senza tifosi non è la stessa cosa, ma la salute è più importante. È chiaro che la riapertura sia l’obiettivo ma senza fissare termini. Chi preferisco tra Conte Giuseppe e Conte Antonio? Li prendo tutti e due, spero che vincano entrambi”.

Il presidente della FIFA ha voluto mandare un saluto a Nicolò Zaniolo, dopo la rottura del crociato: “Un abbraccio a Nicolò Zaniolo per il suo infortunio, tornerà sicuramente più forte di prima. Quando ci sono infortuni del genere ci si pongono domande se è giusto o no giocare. Penso che dobbiamo imparare dalle situazioni, anche per quanto riguarda il formato e come ridurre il numero di partite in generale dando possibilità di recupero. Serve una discussione generale tra federazioni e confederazioni”.