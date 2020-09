Della Frera: “Servono tempi adeguati di recupero per prevenire infortuni”

Il professor Walter Della Frera, membro della commissione medico scientifica della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla situazione legata ai troppi impegni ravvicinati che ogni squadra avrà quest’anno:

“Si giocherà tantissimo e ovviamente questo comporta una diminuzione di potersi allenare adeguatamente sia dal punto di vista del potenziamento tecnico-tattico che di prevenzione per gli infortuni. Da sempre come Aic puntiamo molto sulla prevenzione degli infortuni, dando adeguati tempi di recupero e di allenamento. La richiesta di avere meno impegni ravvicinati è fondamentale soprattutto dal punto di vista medico per la prevenzione degli infortuni. Spero che le parole del presidente Fifa di quest’oggi possono essere utilizzate per avere meno impegni e di conseguenze meno infortuni. Le cinque sostituzioni sicuramente possono aiutare in questo senso. Per i casi di recidiva di rottura dei crociati, come per gli infortuni di Zaniolo e Milik, bisogna avere un adeguato tempo di recupero dall’infortunio. Spesso alle spalle vi sono interessi di sponsor, procuratori e società che cercano di accelerare una guarigione biologica che ancora non è avvenuta. Fidiamoci dei professionisti che hanno in mano la salute dei calciatori, bisogna rispettare i tempi che la medicina dà. Nel caso di Zaniolo probabilmente l’altro ginocchio è stato sovraccaricato per recuperare dal precedente infortunio“.