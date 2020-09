Cesarano: “De Laurentiis ha ragione, è l’unico presidente ad esporsi”

Il giornalista Rino Cesarano è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle parole di Aurelio De Laurentiis dopo l’assemblea di Lega di oggi pomeriggio:

“Si fa quadrato tutti insieme, non può farlo un solo presidente. Le esternazioni di De Laurentiis si fondano su due problemi. Durante il Covid c’è stata poca considerazione per il Calcio e la riapertura al pubblico degli stadi posticipata è un ulteriore danno per il sistema. In molti sono perplessi per il protrarsi di questa chiusura, ma non noto gli interventi degli altri presidenti. Lo stesso Gravina, se non ha una forza dietro, può poco. Il Calcio in questo modo rischia di collassare. il Napoli pensa al futuro e a quello che potrebbe perdere, noi parliamo di acquisti ma alle volte dimentichiamo quello che c’è dietro. L’incontro di oggi tra Conte, Gravina e Ceferin è stato fortemente voluto da De Laurentiis, che è stato il primo a sollevare l’inutilità della Nations League. Non era proprio il caso di mettere questa competizione ancora prima di iniziare la nuova stagione. La regola delle cinque sostituzioni farà la differenza per le squadre con un organico più ampio. Si valuterà anche la capacità degli allenatori nel fare i cambi al momento giusto. Lo spazio ci sarà per tutti, penso ad esempio a Petagna. Credo che nel prossimo campionato ci potranno essere delle sorprese.“