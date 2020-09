Bellinazzo: “Nuova società per raddoppiare le entrate dei diritti tv”

Il giornalista de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ed ha fornito importanti informazioni sulla questione legata ai diritti TV:

“Sarà creata una società in cui la Lega avrà il 90% delle quote, mentre il restante 10% dei fondi verseranno quasi un miliardo e mezzo di euro. I fondi, poi, stabiliranno le strategie e questo è un passo verso la modernità. L’obiettivo è raddoppiare le entrate dei diritti tv per diminuire il gap con gli altri campionati e far sì che non abbiano l’esclusiva solo SKY e DAZN“.