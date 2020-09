De Laurentiis, nelle ultime settimane, ne ha avute per tutti: il patron del Napoli si è scagliato contro tutti, in particolare contro la Uefa, colpevole di aver messo la finestra delle Nazionali in questo periodo, costringendo le squadre a fare i ritiri senza i loro miglior giocatori.

Il presidente De Laurentiis ha attaccato diverse volte il numero 1 della Uefa Ceferin, che non ha mai risposto a nessuna provocazione. Il motivo del silenzio di Ceferin è il non alimentare polemiche, come ha spiegato Evelina Christillin, dirigente della Fifa, nel corso di un’intervista a Radio Punto Nuovo. Queste le sue parole:

“Ceferin non ha mai replicato a De Laurentiis per evitare polemiche inutili. ho letto gli attacchi del patron del Napoli, ma sono totalmente al fianco di Ceferin; so come lavora e so come organizza i tornei. Ha fatto un grande lavoro con la Champions e l’europa League e ritengo che abbia fatto una cosa giusta a mettere la Nations League ora, così da permettere ai nazionali di riprendere a giocare con le squadre del loro Paese. A De Laurentiis auguro tutto il meglio e tutte le vittorie di questo mondo”.