Il Napoli non deve solo acquistare calciatori, ma anche venderli per poter sfoltire l’enorme rosa che ha a disposizione Gennaro Gattuso. Molti di questi profili sono giovani, vengono dai prestiti e potrebbero andare a giocare in prestito, magari in Serie B.

Molti interessano in Serie B, come Tutino, Machach e Ciciretti e dovrà essere bravo Giuntoli a piazzare queste esuberi. Repetto, direttore sportivo del Pescara, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss del gradimento degli abruzzesi per questi tre calciatori, ma anche dell’amichevole che ci sarà venerdì contro la squadra di Gattuso al San Paolo. Queste le sue parole:

“Credo che l’amichevole di venerdì possa essere un amichevole importante per il Napoli, che tra 10 giorni inizierà il campionato, mentre il Pescara ha ancora bisogno di comprare 4-5 elementi prima di essere competitivi. Sicuramente i tre esuberi del Napoli ci interessano, ma non so se riusciremo a prenderli. Inoltre, so che il Napoli voleva Riccardi: in questi casi comprendo che ci siano stati dei problemi per sbloccare Riccardi al Pescara. E’ chiaro che, quando due top club come Napoli e Roma vogliono imbastire delle trattative, il calciatore possa avere dei ripensamenti”.