Il nuovo decreto ha reso ufficiale quello che il presidente Conte aveva già annunciato questo weekend a proposito della chiusura degli stadi: fino a metà ottobre, e non al 30 settembre, gli stadi saranno chiusi, dunque la Serie A e gli altri campionati ripartiranno a porte chiuse.

Una dura mazzata per il calcio e per i loro appassionati, ma anche per quei Governatori pronti a riaprire gli stadi in diverse regioni: come il Governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che voleva aprire lo Juventus Stadium per l’inizio del campionato.

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il presidente della Regione Piemonte ha parlato dell’ipotesi di riaprire gli stadi almeno per la sfida contro il Napoli. Queste le sue parole:

“Questo decreto ci ordina di tenere chiusi gli stadi almeno fino al 7 ottobre. Mi dispiace perché la dirigenza juventina voleva far entrare 8.000 persone per Juventus-Napoli, ma si giocherà a porte chiuse. Io comprendo il Governo, anche perché a inizio marzo feci annullare io la semifinale di Coppa Italia con il Milan, per cui non mi interessa il consenso. Io voglio dire che la situazione negli stadi è controllabile, ci sarebbero diversi steward pronti a mantenere l’ordine. Poi è chiaro che ci sarà sempre il rischio, ma credo che sia meglio fare un tentativo per tornare alla normalità”