Stefano Borghi, giornalista di Dazn ed esperto di calcio sudamericano, ha parlato a Radio Punto Nuovo:

“Senesi è un buon giocatore, migliorato nella sua esperienza europea. Viene dal San Lorenzo, una personalità formata perché abituato alle pressioni, un profilo giovane, da far crescere e da sperimentare nel calcio italiano. C’è qualche dubbio sull’immediatezza del giocatore, ma è di sicuro un buon prospetto. Il Napoli ha Rrhamani che è fiorito in una difesa a 3 ed ora gioca a 4 con una difesa da caratteristiche diverse, bisogna vedere come si adatta. L’unico dubbio è questo per il resto lo reputo un difensore di assoluta affidabilità.“