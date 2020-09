In diretta su Radio Punto Nuovo è intervenuto Mirko Calemme, corrispondente italiano per AS:

“Il Napoli dopo la cessione di Allan ha riallacciato i rapporti per un giocatore della Serie A: stiamo parlando di Nandez del Cagliari. E’ un pallino di Gattuso che l’ha chiesto direttamente. Infatti i contatti tra le parti sono tornati fortissimi per il giocatore, riallacciando i contatti con l’agente, Betancourt. Il tentativo è molto serio, il sì del giocatore c’è, non sarebbe un problema trovare un accordo con lui ed il suo entourage. Il 10% della cessione andrebbe al Boca e questo va tenuto presente. Il Napoli di giocatori di qualità ne ha in quel ruolo, ha bisogno di qualcuno che metta un po’ di garra. Oltretutto, Nandez nei piedi ha anche qualche gol ed assist: sarebbe un ottimo acquisto”