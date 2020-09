E’ da poco arrivata l’ufficialità: James Rodriguez è un nuovo giocatore dell’Everton. Dopo essere sfumato il suo arrivo al Napoli, il colombiano ritroverà Carlo Ancelotti. A comunicare il passaggio è il Real Madrid, con una nota ufficiale sul sito ufficiale:

“Real Madrid e Everton hanno trovato l’accordo per il passaggio di James Rodriguez. Il club vuole mostrare la sua gratitudine e affetto per tutto il tempo che ha trascorso con noi e augura al calciatore buona fortuna per questa nuova tappa della sua carriera”.