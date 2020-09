SSC Napoli, ultime due amichevoli per gli azzurri: il comunicato della società su costi e orari

Il nuovo campionato di Serie A è alle porte. Il Napoli, però, prima della prima giornata di A, disputerà altre due amichevoli: Pescara e Sporting Lisbona. Con la prima, si giocherà venerdì al San Paolo, ore 18. Il match andrà in diretta su Sky Sport in pay per view al costo di 5,99 euro. Per la seconda sfida, gli azzurri andranno in Portogallo domenica: calcio d’inizio 20:30 italiane. La partita sarà sempre visibile su Sky in pay per view ma con un costo maggiore: 9,99 euro.

A comunicare i dettagli e le ultime sulle due amichevoli è stata la stessa SSC Napoli sul proprio sito ufficiale.