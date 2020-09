SKY – Luperto, non solo il Genoa: anche il Parma sul difensore ex Empoli

Sebastiano Luperto è uno dei nomi più caldi in uscita per il Napoli. Come riportato da Gianluca di Marzio, sul difensore italiano oltre al Genoa ci sarebbe anche l’interessamento del Parma, il quale in questi giorni presenterà un’offerta alla società.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”it” dir=”ltr”>Non solo Genoa su <a href=”https://twitter.com/hashtag/Luperto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Luperto</a>: inserimento del <a href=”https://twitter.com/hashtag/Parma?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#Parma</a><a href=”https://t.co/1ueQPRyniw”>https://t.co/1ueQPRyniw</a></p>— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) <a href=”https://twitter.com/DiMarzio/status/1303051282371022853?ref_src=twsrc%5Etfw”>September 7, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>