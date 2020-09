Parma-Napoli, i crociati stanno per perdere un pilastro della squadra poco prima del match contro gli azzurri

La prima giornata di A è alle porte, il Napoli affronterà il Parma e proprio su quest’ultima arrivano le ultime di mercato: Matteo Darmian sta per lasciare la squadra crociata. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport scrive che il polivalente difensore sta per approdare alla corte del tecnico dell’Inter, Antonio Conte. La dirigenza nerazzurra e quella del Parma hanno un’intesa addirittura dall’estate scorsa, una sorta di patto che sta per essere onorato. Darmian lascerà il Parma dopo una stagione: 34 presenza, un gol e un assist.