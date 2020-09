Come appena riportato da Sky Sport Aleksander Kolarov ha terminato intorno alle 17:40 le visite mediche con l’Inter.

L’ormai ex terzino della Roma, era arrivato intorno alle 14 a Linate, con un volo privato partito direttamente dalla Serbia e dopo qualche ora di riposo in hotel, è arrivato nel pomeriggio al Coni per sostenere la prima parte delle visite mediche con l’Inter.