Ag.Osimhen:” Il numero di maglia? Attualmente 7 e 15 sono liberi! Sul 9…”

Osita Okolo, agente Fifa e manager di Victor Osimhen, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sul numero di maglia che potrebbe scegliere il nigeriano:

“Che numero ci sarà dietro la sua maglia? Sono rimasti fuori il 7 ed il 15. Se va via Llorente sarà libero anche il nove. C’è tempo per scegliere ma per lui il numero di maglia non è così importante”

