Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di “Repubblica”, Osimhen ha già trovato in tre compagni di squadra un grande appoggio. In particolare “Mertens, prima della partenza con il Belgio, è già diventando un punto di riferimento, così come il capitano Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly. I compagni di squadra, infatti, hanno capito il suo talento e stanno facendo di tutto per velocizzare l’ambientamento”, si legge sul quotidiano.