Continua la striscia negativa per il Napoli femminile. Ieri sera alle 20:45 si è svolta la terza giornata di campionato con le ragazze azzurre impegnate in casa del Sassuolo. Dopo le prime due sconfitte, non è ancora arrivato il primo punto perchè, dopo essere passate in vantaggio nel primo tempo grazie alla rete di Di Marino, si sono fatte recuperare da una dopppietta di Bugeja e la rete di Dubcova su calcio di rigore che hanno fissato il risultato finale sul 3-1.