Questa sera si stanno disputando diverse partite di Nations League dove è possibili ammirare il rendimento dei giocatori delle varie squadre di club. Un match che interessa particolarmente al Napoli è quello tra Serbia e Turchia in cui si sfidano Maksimovic e l’obiettivo azzurro Under. All’intervallo, però, entrambi i giocatori non sono ancora scesi in campo. Da verificare se gli verrà concesso qualche minuto durante la seconda frazione di gioco.