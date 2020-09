Azzurri in nazionale, buone notizie: Mertens protagonista con il Belgio

Ottima giornata quella di ieri per gli azzurri impegnati con le loro nazionali. Oltre ad Elif Elmas, che, come abbiamo visto, è stato protagonista assoluto nella vittoria della sua Macedonia contro l’Armenia guadagnandosi due calci di rigore, anche Dries Mertens ci ha messo una grossa firma sulla vittoria del Belgio in Danimarca per 0-2, dove l’attaccante azzurro ha realizzato un assist per Denayer da calcio d’angolo e un gol che ha chiuso la pratica. Panchina, invece, per Mario Rui, che ha comunque festeggiato la vittoria del suo Portogallo per 4-1 contro la Croazia.