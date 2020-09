Oggi 6 settembre 2020 ricorre il 16esimo anno di presidenza di Aurelio De Laurentiis. In 16 anni ha (ri)portato il Napoli a grandi livelli, facendolo risorgere da un momento non proprio felice. In 16 anni ADL non solo ha portato in alto il Napoli ma ha anche portato giovani promettenti poi diventati stelle all’ombra del Vesuvio. Dal trio delle meraviglie Hamsik, Cavani e Lavezzi passando per il Pipita Higuain; terminando con il trio dei piccoletti Insigne, Mertens e Callejon. Acquistato il calcio Napoli in un momento non proprio felice, fu lui in quella mattina di inizio settembre a portare con se l’aria del cambiamento.

In questi anni sulla panchina sotto la gestione ADL si sono alternati molti allenatori; dai primi Reja e Donadoni passando per Mazzarri, poi un “quinquennium felix” prima con Benitez poi con Sarri. Infine negli ultimi anni il duo Ancelotti-Gattuso; il primo ha lasciato Napoli con un velo di tristezza, il secondo è arrivato per motivare una squadra ormai spenta, e provare a salvare una stagione ai limiti del fallimentare.