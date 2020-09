Il tecnico del Teramo Massimo Paci ha commentato il match amichevole andato in scena ieri tra la sua squadra e il Napoli di Gennaro Gattuso.

“Ho avuto impressioni positive, abbiamo retto contro un avversario importante a livello europeo come il Napoli. Peccato per il gol preso dopo pochi minuti, abbiamo sprecato delle occasioni ed è subentrata, inevitabilmente, la stanchezza. Contro una squadra come il Napoli era normale soffrire il loro possesso palla, ma i segnali sono positivi”.