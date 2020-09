L’ex azzurro Stefan Schwoch ha rilasciato alcune considerazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul neo acquisto del Napoli Osimhen, che nelle prime amichevoli ha fatto molto bene. Queste le sue parole:

“Osimhen è un calciatore con grandi potenzialità, può crescere tanto. Sa sfruttare benissimo gli spazi e può migliorare in alcuni fondamentali. Le partite contro L’Aquila e Castel di Sangro non bastano per giudicarlo a pieno, ma i tre gol al Teramo invece fanno ben sperare. Aspettiamo di vedere come si comporterà contro avversari di alto livello”