Rai – Rinnovo Hysaj, l’esito dell’incontro con l’agente Giuffredi

L’incontro di ieri sera tra l’agente Mario Giuffredi e il Napoli per il rinnovo di Elseid Hysaj non è andato a buon fine. Secondo Ciro Venerato, giornalista Rai, il procuratore avrebbe chiesto un contratto da 3 milioni di euro per i prossimi cinque anni, mentre l’offerta del club partenopeo è stata di 2,5 a partire dalla prossima stagione. Il terzino albanese vorrebbe restare, il suo agente ha abbassato la richiesta d’ingaggio a 2,6 in caso di altra qualificazione in Europa League e 2,8 se sarà in Champions. Altro no di De Laurentiis: da qui la fumata nera, me le parti potrebbero riparlarne più avanti.