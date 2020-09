Gazzetta – il “Caso Messi” ricorda molto Maradona nell’estate del 1989

La Gazzetta dello Sport vede nel “Caso Messi” il “Caso Maradona” dell’estate del 1989 quando Diego venne fermato da Ferlaino e rimase al Napoli per altri 2 anni. Ne parla il quotidiano: “Messi resta a Barcellona controvoglia e la sua avventura, pur essendo i personaggi distanti anni luce, si avvicina sempre di più a quella di Diego Armando Maradona. Ricordate che cosa accadde nell’estate del 1989? Un furibondo Diego cominciò a litigare con il presidente Ferlaino, disse di voler lasciare Napoli, il pubblico lo aveva fischiato nell’ultima partita: delitto di lesa maestà. In realtà, dietro queste parole, e Ferlaino lo sapeva, c’era la lunga mano di Bernard Tapie, presidente dell’Olympique Marsiglia che sognava di portava Maradona in Francia e gli aveva offerto un contratto faraonico”.