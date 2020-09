CM.IT – Nessun incontro oggi tra De Laurentiis e Ramadani: le ultime

Secondo quanto raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, oggi non ci sarà nessun incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fali Ramadani.

L’agente di Kalidou Koulibaly sta mediando tra il Manchester City e il club partenopeo per la trattativa che potrebbe portare alla corte di Pep Guardiola il centrale senegalese ma, secondo il portale già citato, c’è ancora una fase esclusivamente interlocutoria e non sono ancora fissati incontri in agenda.

Inoltre, sembra che le parole di ieri del Patron azzurro hanno rallentato la trattativa: ciò complica anche lo scambio Milik-Under e di conseguenza Dzeko-Juventus.