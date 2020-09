Chiariello: “Difficile che Gattuso giochi con il centrocampo a due. Veretout? Ecco cosa penso”

Umberto Chiariello, giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Canale 21 facendo alcune considerazioni su Jordan Veretout. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Napoli cerca un giocatore dalle qualità di Veretout, che sia duttile e che sappia giocare in un centrocampo a due e a tre. Il francese rispetta queste caratteristiche poichè sa fare sia la mezzala che il centrale. Sa essere inoltre un centrocampista posizionale come Demme e Lobotka, i quali formerebbero un’ottima coppia assieme ad una mezzalla. In ogni caso con i 5 che ci sono in rosa è difficile che Gattuso decida di giocare col 4-2-3-1″