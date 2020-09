Sky, Compagnoni sul 4-2-3-1: “Impossibile proporlo per tutto l’anno, vi spiego il motivo”

Il giornalista di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, ha parlato di Gattuso e del suo 4-2-3-1.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“4-2-3-1? Giusto che una squadra abbia più soluzioni. In determinate partite può essere una scelta giusta, ma prenderlo come modulo di riferimento sarebbe una follia. Demme è un calciatore da 4-2-3-1, giocava così anche al Lipsia. L’Inter del Triplete lo utilizzava poiché i giocatori correvano come non mai. Il Napoli dispone di calciatori abbastanza offensivi, questo sistema di gioco può essere d’aiuto quando l’avversario fa catenaccio”.