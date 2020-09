Hysaj, niente accordo: può andar via a parametro zero

Elseid Hysaj ad oggi non ha raggiunto l’accordo col Napoli per il prolungamento di contratto. A riferire la notizia è il portale di calciomercato.it che riferisce alcuni retroscena in merito:

”Come emerso nelle scorse ore, il procuratore Mario Giuffredi è stato a Castel di Sangro nel ritiro del Napoli. Nella serata di ieri, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, c’è stato un lungo incontro con Aurelio De Laurentiis per parlare del rinnovo di Hysaj. L’esito del meeting è stato profondamente negativo, con il manager ed il patron azzurro che sono molto lontani dal trovare un accordo per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno del 2021. Il calciatore resterà a disposizione di Gattuso, ma al momento andrà a scadenza: lo scenario più plausibile è quello di lasciare il club a parametro zero e di firmare già a febbraio con una nuova squadra. Diverse le società interessate alle prestazioni del terzino albanese, in Serie A ma anche in Premier League“