Elseid Hysaj decisivo anche in nazionale, il terzino albanese ha servito l’assist per il gol del vantaggio dell’Albania sulla Bielorussia, finito il primo tempo. Per il terzino azzurro è la 53esima presenza con la maglia della sua nazionale. Il gol è stato segnato da Cikalleshi, attaccante dell’ Akhisar Belediyespor, al 23esimo minuto.