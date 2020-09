Prima di lavorare sul mercato in entrata il Napoli dovrà pensare prima al mercato in uscita. In pole c’è Kalidou Koulibaly. Il numero 26 sembra proiettato in ottica City (Qui per saperne di più). Una volta risolta quindi la situazione Koulibaly-City Giuntoli potrà fiondarsi su due colpi in entrata che sembrano prioritari. Stiamo parlando di Boga e Veretout. Il primo ha già un accordo di massima con la società, ma il Napoli non ha un accordo con il Sassuolo. Quando al secondo il giocatore è importante per la Roma ma non incedibile, restano dunque vivi i contatti con l’ad giallo rosso Fienga.