L’Atalanta ha una Champions da giocare oltre che un Campionato dove riconfermarsi. Molti calciatori sono in uscita ed alcuni non danno più le garanzie come una volta: su tutti Gollini, estremo difensore bergamasco, spesso alle prese con noie muscolari.

Per questo secondo il sito di Sky Sport la squadra di Gianpiero Gasperini dopo aver perso Perin che pare certo il suo ritorno a Genoa, si è accostata al Napoli per chiedere Alex Meret ma le richieste del Napoli sono risultate eccessivamente onerose e la Dea ha cambiato subito obiettivo.