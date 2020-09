Nations League, i risultati: pari in extremis per la Spagna, male la Serbia

Sono terminate da pochissimo tutte le gare di Nations League in programma questa sera. Il big match tra Germania e Spagna è terminata 1-1: al gol di Werner ha risposto Gaya in pieno recupero. La Serbia è caduta sotto i colpi della Russia, trascinata da un super Dzyuba, autore di una doppietta. Fabiàn è rimasto in campo per 80′ minuti, mentre sono rimasti in campo tutta la partita sia Maksimovic con la Serbia che Rrahmani con il Kosovo.

LEGA A

Germania-Spagna 1-1

Ucraina-Svizzera 2-1

LEGA B

Bulgaria-Irlanda 1-1

Finlandia-Galles 0-1

Russia-Serbia 3-1

Turchia-Ungheria 0-1

LEGA C

Moldavia-Kosovo 1-1

Slovenia-Grecia 0-0

LEGA D

Lettonia-Andorra 0-0

Far Oer-Malta 3-2