A conferma della nostra esclusiva, Il Mattino di oggi annuncia che Gennaro Gattuso ha chiesto la conferma di due azzurri in scadenza: Hysaj e Maksimovic.

Per il tecnico l’albanese ed il serbo sono centrali nel progetto Napoli. Per questo la dirigenza azzurra è pronta ad andare in contro alle pretese dei due calciatori senza però che questi forzano eccessivamente i loro desideri.

Aut aut, dice Il Mattino, per la prossima settimana dove si parlerà coi relativi agenti e si cercherà un accordo.