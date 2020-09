Ds Pescara: “Soddisfazione enorme giocare al San Paolo! Su Riccardi..”

Giorgio Repetto, direttore sportivo del Pescara, si è soffermato sull’amichevole col Napoli della prossima settimana ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Per noi è una soddisfazione e un onore giocare al San Paolo con il Napoli. Avremo una squadra in allestimento, spero di avere i nuovi arrivati entro sabato per presentarci meglio al match col Napoli dopo alcuni allenamenti fatti bene. Riccardi? Per il ragazzo è più importante andare a giocare con continuità. La concorrenza al Napoli sarebbe stata diversa da quella che troverà al Pescara. E’ un trequartista, quando gioca sembra più grande dei 19 anni che ha. Si muove come un giocatore esperto”.