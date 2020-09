Adam Ounas rappresenta una vera incognita per questa sessione di mercato. Già certo di una partenza, l’esterno algerino è stato proposta più volte come pedina di scambio, in particolar modo al Sassuolo, per arrivare a Jeremie Boga. Tuttavia, ora sembrerebbe esserci il Cagliari in pole. Il Napoli chiede 12 milioni. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno