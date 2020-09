Alvino: “Per utilizzare il 4-2-3-1 serve il sacrificio degli esterni”

Carlo Alvino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, soffermandosi sull’eventuale cambio modulo per il Napoli:

“Il sacrificio dei due esterni nei tre a centrocampo nel 4-2-3-1 deve essere fondamentale, rischi di fare brutte figure e concederti all’avversario. Le gare di precampionato non hanno valore, però servono a far capire se il lavoro fatto durante la settimana viene poi recepito dal calciatori. Io mi aspetto domano col Teramo, e poi con il Pescara, e poi il match internazionale probabilmente a Lisbona contro il Benfica, un Napoli sempre più pronto ad entrare in questa idea di gioco.”