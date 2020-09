Nella sua intervista odierna a Radio Kiss Kiss Napoli, Aurelio De Laurentiis ha avuto modo di parlare anche delle questioni relative al mercato, con un occhio in più per le neo promosse. Qui le sue parole:

“Quando giocheremo con una squadra minore, non bisognerà dire che non ci interessa perché questo in Serie A capita. Dovrebbe esserci una selezione maggiore in Serie A e imporre qualcosa soprattutto sul rafforzamento delle rose. Chi viene in Serie A chiede ai grandi club ‘Chi mi presti? Chi non ti pago?’. Se tu sei in Serie A, devi saperci stare, non devi starci perché anche tu falsi il campionato. E questo deve capirlo anche Gravina.”