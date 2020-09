La squadra Can A, per il prossimo campionato di Serie A, è stata comunicata dall’Associazione Italiana Arbitri. Spicca l’assenza di Rocchi, dismesso per limiti di età (ha appena compiuto 47 anni), e la conferma di Giacomelli con deroga (l’arbitro che fece infuriare Ancelotti al San Paolo nel match contro l’Atalanta).

La lista: