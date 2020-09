Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, esperto di mercato, nelle ultime ore il Napoli avrebbe intensificato i contatti con il Feyenoord per il difensore argentino Marcos Senesi (come riportano dalla nostra redazione in esclusiva poche ore fa, leggi qui per approfondire).

Il centrale con passaporto italiano, un anno fa è stato pagato dal club olandese 7 mln di euro dal San Lorenzo. Ad oggi gli intermediari Stefano Antonelli e Fabio Parisi stanno lavorando col Napoli per portare Senesi in azzurro.