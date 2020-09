Nazionale, anche l’Italia Under 21 deve fare i conti con il coronavirus: un positivo fra i convocati

Purtroppo anche la Nazionale Under 21 deve fare i conti con il coronavirus. Infatti, ai tamponi effettuati prima del raduno in vista dei match contro Slovenia e Svezia (programmati a Lignano Sabbiadoro), un calciatore è risultato positivo. Inoltre, poiché anche un altro compagno di squadra è venuto a stretto contatto con l’interessato, entrambi sono stati posti in isolamento fiduciario e non sono stati ammessi al ritiro, nel rispetto dei protocolli vigenti e secondo le disposizioni dell’ASL competente tempestivamente avvertita.