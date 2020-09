Victor Osimhen, nuovo attaccante del Napoli, pare si sia integrato al massimo all’interno del gruppo Napoli: il nigeriano pare essere uno di famiglia, ride e scherza in continuazione con i suoi nuovi compagni.

Infatti oggi in allenamento, dopo la vittoria della squadra degli arancioni, si è voluto intrufolare per forza per scattare la foto con i vincitori del mini torneo nella sessione d’allenamento pomeridiana.